EXOのスホが、新曲『Who Are You』で心を揺さぶる“別れのBGM”を届ける。【写真】スホ、東方神起ユンホとの2SHOTスホの4thミニアルバム『Who Are You』は、9月22日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。アルバムには、同名のタイトル曲『Who Are You』の韓国語版と英語版を含む全7曲が収録されている。タイトル曲『Who Are You』は、荒々しいトーンのエレキギターとベースにキャッチーなメロディーを加えたオルタ