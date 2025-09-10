午前5時半ごろ長崎県に、午前6時ごろ熊本県に線状降水帯が発生しました 。 「天気図（10日朝）」 西日本を中心に停滞する秋雨前線がかかっています。前線はゆっくりと南下していて、この影響で九州各地で大気の状態が不安定となっています。 「雨雲の予想」 各地で断続的に雨が降るでしょう。 昼過ぎにかけては活発な雨雲がかかりやすく、大雨の恐れがあります。一度雨がやんでも、空の様子にご注意ください。夜にはやむ所が多いで