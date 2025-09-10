東京都世田谷区での女性殺害事件で、容疑者のスマートフォンから、女性と仕事関係者のLINE（ライン）のやりとりを写した画像が見つかったことが10日、捜査関係者への取材で分かった。女性のスマホを見て予定を把握したとみられる。