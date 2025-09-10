米ワシントンで講演する最高裁のロバーツ長官＝5月（AP＝共同）【ワシントン共同】米最高裁のロバーツ長官は9日、議会承認済みの対外援助予算の支出撤回を議会に通知したトランプ大統領の措置を巡り、支出差し止めを当面容認した。米メディアによると、最高裁が是非を判断するまでの一時的な対応という。予算編成や支出の権限は議会にあり、大統領による撤回が認められれば極めて異例。対外援助削減を進めるトランプ氏にとって