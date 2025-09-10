シリーズ累計500万部を突破し、2011年の本屋大賞を受賞した東川篤哉の人気小説「謎解きはディナーのあとで」が、オリジナル音楽劇として新たに舞台化され、9月9日ついに幕を開けた。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■国民的人気ミステリーが音楽劇に進化毒舌執事とお嬢様刑事の軽妙なやり取りと本格的な推理で知られる同作は、これまでにドラマ化・アニメ化も果たし、幅広い世代から支持を集めてきた。今