中国国家市場監督管理総局が9月9日に明らかにしたところによると、現在、中国では人工知能（AI）に関して、既に公布された国家標準が30件、策定中のものが84件となっています。これらの標準は基礎ソフトウェア・ハードウェア、主要技術、産業応用、セキュリティーガバナンスをほぼ網羅しているということです。 今年に入り、国家標準化管理委員会は、マルチモーダル大規模言語モデル、知的エージェント、エンボディドAIなどの先端