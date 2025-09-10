9日も三重県内は晴れて気温が上がりました。最高気温は伊賀市で35.9℃、桑名市で35.5℃など県内12カ所ある気温観測点のうち、5か所で35℃以上の猛暑日となりました。この暑さの影響で県内では、午後3時半までに4人が熱中症の疑いで救急搬送されています。10日も気温・湿度が共に高く全体的に蒸し暑い1日となる見込みで、熱中症警戒アラートが発表されました。暑さを避け、水分や塩分をこまめに補給するなど、熱中症対策を行ってく