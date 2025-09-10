9日午前10時ごろ、三重県松阪市内の県道で消防車と軽乗用車が交差点で接触する事故があり、軽乗用車を運転していた78歳の女性がケガをしました。警察などによりますと9日午前10時ごろ、片側一車線の信号機のある県道の交差点で、緊急走行中の消防車が軽乗用車と接触しました。この事故で軽乗用車を運転していた78歳の女性が右脚を打つなどの軽いケガをしました。消防車に乗っていた消防士3人にはケガはありませんでした。消防車は