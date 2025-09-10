これからの季節に食べたくなる秋の新商品を味わえる発表会が三重県津市で開かれました。このイベントは伊勢市に本社を置くスーパーマーケットの「ぎゅーとら」が直接、消費者の声を取り入れようと2015年から毎年春と秋に開いているものです。会場には「ぎゅーとら」と取引をしている食品や飲料など50社のメーカーのブースがずらりと並びました。会場には2400組を超える応募から抽選で選ばれた約360人が参加し、メーカーの担当者か