森保一監督が率いる日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。ベストメンバーで臨んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、０−２で完敗し、アメリカ遠征は未勝利で終わった。序盤に長友佑都のクロスから、望月ヘンリー海輝が打点の高いヘディングシュートを放つなど、チャンスを作るもモノにできず。先制点を奪えずにいると、30分にアレックス・センデハスにボレーで叩き込まれ、