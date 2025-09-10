日本代表は現地９月９日、国際親善試合で来年のワールドカップ開催国であるアメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。０−２で敗戦となった。森保ジャパンは、６日のメキシコ戦（０−０）からスタメン11人を総入れ替え。システムは３−４−２−１で、GK大迫敬介、DF関根大輝、荒木隼人、望月ヘンリー海輝、MF伊東純也、佐野海舟、藤田譲瑠チマ、前田大然、鈴木唯人、長友佑都、FW小川航基が名を連ねた。背後へのシンプルなボール