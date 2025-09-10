教室で着替える女子生徒を盗撮したとして中学校教諭の男が逮捕されました。警察によりますと、京都府の長岡京市立の中学校教諭松岡寿俊容疑者（３９）は、今月５日、勤務先の中学校の教室にモバイルバッテリー型カメラを設置し、女子生徒５人が着替える様子を動画で盗撮した疑いがもたれています。生徒が扉がないロッカーに置かれたカメラを発見。通報を受けた警察が映像を確認したところ、カメラを設置する松岡容疑者が映っ