日本―米国前半、米国に先制され、ぼうぜんとする伊東＝コロンバス（共同）【コロンバス（米オハイオ州）共同】サッカー日本代表は9日、米オハイオ州コロンバスでの国際親善試合で米国代表に0―2で完敗した。前半に先制され、後半途中から三笘（ブライトン）らを入れて攻勢に出たところで、守備を崩されて2点目を許した。0―0で引き分けた6日のメキシコ代表戦から先発を総入れ替え。長友（FC東京）や小川（NECナイメヘン）藤