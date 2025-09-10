ビール大手4社は10日、8月のビール類の販売実績を発表し、市場全体の販売数量は各社の推計で前年同月比11％減だった。出荷日が昨年より1日少なかったことや、猛暑や大雨による外出控え、物価高騰による買い控えの影響が出た。