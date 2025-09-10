アメリカのトランプ大統領はイスラエルがカタールでイスラム組織ハマスの幹部を標的とした空爆を行ったことについて、「とても不満だ」と述べました。トランプ大統領「あす、正式な声明を出すつもりだが、私はとても不満だ。あらゆる面からとても不満だ」トランプ大統領は9日、イスラエルが停戦交渉の仲介国・カタールでハマスの幹部を標的とした攻撃を行ったことについて、「不満だ」とし、10日に正式な声明を出すと話しました。