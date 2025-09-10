ｉＰｈｏｎｅのデザインは２００７年の初登場以来、大きく変化してきた/Alberto Mier/CNNニューヨーク（ＣＮＮ）米アップルは９日、カリフォルニア州クパティーノの本社で開いたイベントで、デザインを一新したスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の新製品を発表した。ティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）が「ｉＰｈｏｎｅ史上最大の飛躍」と位置付ける薄型の新モデル「Ａｉｒ（エア）」も登場する。同時にスマー