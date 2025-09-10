■サッカー男子 国際親善試合 日本代表 0ー2 アメリカ代表（10日、アメリカ/ロウアードットコム・フィールド）サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、国際親善試合でアメリカ代表（同15位）と対戦し0−2と敗戦。前半30分に日本は右サイドを崩されると、鮮やかなボレーを決められて失点、後半にも失点し、アメリカ遠征は1敗1分となった。7日にカルフォルニア州オークランドでメキシコ代表（同13位）と対戦し、0ー0の引き分け、