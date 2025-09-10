◆米大リーグフィリーズ９―３メッツ（９日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が９日（日本時間１０日）、本拠地・メッツ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、１１試合ぶりの本塁打となる５０号３ランを放つなど、５打数１安打３打点で、５０本塁打、１２３打点となって、ナ・リーグトップの数字を伸ばした。フィリーズは同地区２位のメッツに