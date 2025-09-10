今年の１月ごろは、１個500円以上もしていたキャベツの小売価格。最近は安定していて、150円くらいで買うことができます。しかし、今後は高温の影響で価格が上がる可能性があるといいます。ならば、キャベツが安い今こそ、キャベツを使った料理をおうちで存分に味わいたい。そこで今回、ご紹介するメニューは、鶏もも肉とキャベツを使った塩炒め。鶏肉のうまみとキャベツの甘みに、にんにくをきかせた塩味がマッチ。仕上げに加える