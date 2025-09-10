秋雨前線などの影響で、鹿児島県内には10日あさから発達した雨雲が流れ込み、大雨となっているところがあります。 鹿屋市では1時間に63ミリの非常に激しい雨を観測しています。 気象台によりますと、対馬海峡付近の秋雨前線があす11日にかけて南下する見込みで、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は大気の状態が非常に不安定になっています。 【鹿児島市でも1時間50ミリ非常に激しい雨】 アメダスや県の雨量計によりますと、10日