人民元売り・ドル買いトランプが中国インドに100%関税科すよう欧州に圧力 トランプ米大統領がロシア産原油を購入している中国とインドに対し100%関税を科すよう欧州連合に圧力をかけたとCNBCが報じている。CNBC報道受けオフショア人民元がやや下落。人民元売り・ドル買いの流れがユーロドルにも波及。ユーロドルは1.1692付近まで軟化。 今朝すでにFTが報じていたが、そのさい為替市場の反応は特に見られなかっ