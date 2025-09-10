日本時間１０時３０分に中国生産者物価指数（PPI）（8月）、消費者物価指数（CPI）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（8月）10:30 予想-2.9%前回-3.6%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（8月）10:30 予想-0.3%前回0.0%（前年比)