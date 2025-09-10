東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.06（+0.43+0.69%） イスラエルのカタール空爆を受けて上昇したNY原油先物は、米国の対露制裁強化姿勢を受けて続伸。