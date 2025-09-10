◇国際親善試合日本0―2米国（2025年9月9日オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表(FIFAランク17位)は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表（同15位）と対戦。0―2で敗れた。前半30分、日本の右サイドを突破されてクロスを許すと、中央で待ち構えていたFWゼンデハスに豪快なボレーシュートを叩き込まれた。DF長友がマークについていたものの、先に左足を合わせられた。失点後は米国に押し込まれる展