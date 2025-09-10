歌手の保科有里（63）が10日に自身の公式X（旧ツイッター）を更新。4日に肺炎のため82歳で死去した歌手の橋幸夫さんへの思いをつづった。橋幸夫さんの通夜が9日、橋家の菩提（ぼだい）寺である東京都文京区の伝通院で営まれた。保科も夢グループの後輩として参列。尊敬する橋さんへ別れを告げた。橋さんの棺と思われる写真を投稿。棺には各々の橋さんへの思いが手書きでつづられている。「昨日お通夜が終わったあと、棺を一