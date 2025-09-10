不正に入手した口座から現金100万円を引き出して盗んだとして、特殊詐欺事件の出し子グループの統括役とみられる暴力団組長が逮捕されました。警察によりますと、六代目山口組系三次団体組長の上杉慎司こと布施慎司容疑者は仲間と共謀し、去年1月、不正に入手した法人名義のキャッシュカードを使って、ATMから現金100万円を引き出して盗んだ疑いが持たれています。引き出されたカネは特殊詐欺事件の被害金とみられ、布施容疑者は出