元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１０日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、物価高対策について持論を述べた。玉川氏は「消費税を減税すると、いっぱい消費してお金を持っている人にはいっぱい減税になるんですね。やっぱりそこはおかしい。さらに一律に減税すると財源に大きな穴があく」と減税の問題点を指摘した。「今困っている人にどうするのかという話でいえば、所得制限を付けて給付をすることは必要なこ