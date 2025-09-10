Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの大森元貴が１０日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。大吉から「なんで金曜日に来ない？」とツッコまれ苦笑したが、ネットでは水曜日出演に胸をなで下ろす声もあった。この日は朝ドラ「あんぱん」で作曲家のいせたくやを演じている大森が生出演。この日の放送では３度目結婚の妻と別居している…などと言い出し、嵩（北村匠海）に呆れられる。そのため鈴木奈穂子アナは朝ドラ受けで「たくやさん