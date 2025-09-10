日本航空の機長が、滞在先のハワイで飲酒によりフライトが大幅に遅れた問題で、国土交通省は10日朝、日本航空に厳重注意を行いました。【映像】国交省が日本航空に「厳重注意」8月、日本航空の64歳の機長が滞在先のハワイのホテルで社内規定で禁止されている飲酒をしたことが発覚して乗務取り消しになり、合わせて3便に最大18時間の遅れが出ました。この事態を受けて国交省は先ほど、日本航空に対して「厳重注意」の行政指導