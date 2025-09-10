くろがね工作所がストップ高の１０５６円に買われている。９日の取引終了後、２５年１１月期の期末一括配当予想を２０円から４０円へ増額修正したことが好感されている。投資有価証券売却益を特別利益として計上することから特別配当２０円を実施する。 また、１０日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による、上限を５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９４％）または４５３０