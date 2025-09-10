「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１０時現在で、アクシージアが「買い予想数上昇」で１位となっている。 １０日の東京市場で、アクシージアは続伸。８日取引終了後に２５年７月期通期の連結業績予想を上方修正したことを好感した買いが続いているようだ。 売上高予想は従来の１３２億８１００万円から１３４億７９００万円（前の期比１０．６％増）、営業利益予想