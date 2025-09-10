くふうカンパニーホールディングスは急騰。５０円高はストップ高となる２１６円をつけた。９日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表。これを好感した買いが膨らんでいる。 ９月末時点で１００株以上を保有する株主を対象に、グループサービス無料利用券・割引券（電子チケット）を贈呈する。家計簿サービス「Ｚａｉｍ」のプレミアムサービス１年間無料利用券、スポーツ型ア