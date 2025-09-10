弁護士ドットコムが反発している。同社は９日、運営する法律書籍サブスクリプションサービスについて、弘文堂（東京都千代田区）とパートナーシップを締結したと発表した。弁護士ＣＯＭが展開する「弁護士ドットコムＬＩＢＲＡＲＹ」「ＢＵＳＩＮＥＳＳＬＡＷＹＥＲＳＬＩＢＲＡＲＹ」で１０月８日から弘文堂の書籍の掲載が始まる。両サービスで提供する法律書籍の出版社数は業界最多の４６社となる