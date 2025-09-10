長崎県や熊本県では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。九州北部地方では、１０日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、長崎県や熊本県では、１０日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【画像】九州・全国の今後の天気 ［気象概況］対馬海峡付近にある前線が１１日にかけて九州北部地方をゆっくり南下する