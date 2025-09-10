【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが主演を務めるドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が、9月29日よりABEMAにて無料配信開始、Netflixにて世界同時配信される。このたび、主人公・国見飛鳥を演じるのんの囲み取材が実施された。 ■のんが演じるのは“盤上のダークヒーロー” 『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花さ