インターネットバンキングの口座を不正に開設したとして、警視庁は１０日、築地署地域課巡査部長の米川和行被告（４０）（東京都世田谷区若林）を詐欺容疑などで再逮捕した。捜査関係者によると、米川被告は４月上旬、他人に譲り渡す目的でインターネットバンキングの２口座を開設するなどした疑い。米川被告は自身の名義で開設した２口座を何らかの方法で他人に譲渡。２口座にはその後、計約８０回にわたり計約１４００万円