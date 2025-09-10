三菱UFJ銀行が「ニュウマン高輪」に開く新店舗＝8日、東京都港区三菱UFJ銀行は、約20年ぶりの新規開設となる店舗を12日に開業する商業施設「ニュウマン高輪」（東京都港区）に設置する。個人客向けの店舗とし、口座開設や資産形成などの相談ができる。仕事帰りや家族連れの人が入りやすいよう、夕方や土曜・祝日も利用できるようにした。8日、報道機関向けに説明会を開いた。ロビーを広く、開放的なデザインにすることで「銀行