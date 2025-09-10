額賀衆院議長（中央左）に、臨時国会召集の要求書を提出する立憲民主党の笠国対委員長（同右）と野党の国対委員長ら＝10日午前、国会立憲民主党などの野党は10日午前、石破茂首相の退陣表明に伴う政治空白の長期化は許されないとして、憲法53条に基づき臨時国会を早期に召集すべきだとの要求書を額賀福志郎衆院議長に提出した。国会でガソリン税の暫定税率廃止や物価高対応を審議する必要があると主張した。衆院総議員の半数を超