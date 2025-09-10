大量購入・高額転売・食品ロスが問題となったマクドナルドのハッピーセット。9日、新たな対策が発表されました。購入制限を設け、販売初日は対面のみとする内容です。これに対しSNSでは不満の声も。news zeroは日本マクドナルドに、ある提案をしました。■対策も…大量購入と食品廃棄で問題に12日から販売されるハッピーセットのおもちゃは、マイメロディ＆クロミやプラレールなど、4種類あります。ハッピーセットをめぐっては8月