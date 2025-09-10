アメリカ・ニューヨークの国連本部で9日、第80回国連総会が開幕しました。パレスチナの国家承認の是非や各地で続く紛争への対応などが主なテーマとなります。アナレーナ・ベアボック国連総会議長「（国連創設から）80年後の今日、私たちの使命は、国連を存続させ、強化し、21世紀にふさわしいものにすることです」国連本部で9日に開幕した第80回国連総会は、パレスチナのガザ地区で戦闘が続く中、パレスチナを国家として承認するか