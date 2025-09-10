好きな男性ができたなら、その男性の仕草や行動を観察していると、あなたへの気持ちや想いが見えてくるもの。そこで今回は、男性が心に決めた女性にしかしないことを紹介します。人目を気にせず愛情表現してくれる周囲に人がいようがいまいが関係なく男性が愛情表現をしてくれるなら、あなたを本命視していると見て間違いありません。仮に遊び目的だったり浮気相手の１人だったりすれば、あまり男性は人前で好意を寄せていることを