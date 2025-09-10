彼氏にとって「自慢の彼女になりたい」と思う女性は少なくないと思いますが、一般的に男性は、どんな彼女を持つと自慢したくなるのでしょうか？そこで今回は、男性が「自慢したくなる彼女」の特徴を紹介します。容姿が自分好み容姿が自分好みという理由で男性は周りに彼女自慢したくなります。勘違いしてはいけないのが、単に美人に見えればいい、痩せてさえいればいいというわけではないこと。あくまで彼氏の好みに合致していると