◆令和７年度ＵＩ銀行カップ日本少年野球東日本報知オールスター戦▽小学生の部・決勝埼玉東選抜５―４埼玉西選抜レッド＝延長７回タイブレーク＝（８月３１日・伊勢崎ガスあずまスタジアム）支部選抜の対抗戦・ＵＩ銀行カップ東日本報知オールスター戦が８月３０、３１日に群馬で行われ、熱戦が繰り広げられた。小学生の部では６チームが参加。決勝で埼玉東選抜が埼玉西選抜レッドを下して優勝した。※※