毎日の服選びに迷いがちなミドル世代は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】が頼りになるかも。大人に似合うシルエットや甘すぎないデザイン、着回しやすさが揃ったアイテムが豊富にラインナップされています。今回はほどよい華やかさと実用性を兼ね備えた、おすすめのアイテムをご紹介します。 ふんわり広がるAラインで大人の上品ワンピ 【AMERICAN HOLIC】「Aラインボックスプリーツワンピース」\5,990