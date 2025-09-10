◇国際親善試合米国２―０日本（９日・米オハイオ州コロンバス）【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本が前後半に１点ずつを失い、米国に０―２で敗れた。２０２６年北中米Ｗ杯本番を見据えて行われた米国遠征は、１分け１敗で終えた。６日のメキシコ戦からスタメンを総入れ替えして試合を迎えた。この日も高い位置からプレッシャーをかけてリズムを作り、ウイングバックのＭＦ望月ヘンリー海輝と、シャドーに入っ