御厨貴文主審が判断「ノーファウルでいく。この後の接触は仕方がない」Jリーグ公式YouTubeチャンネルは9月5日にシンレポの12回目をアップ。8月30日に行われたJ1リーグ第28節のサンフレッチェ広島対ガンバ大阪の開始1分で、広島のMF中村草太がG大阪のGK一森純と接触したシーンについて、主審とビデオアシスタントレフェリー（VAR）のやり取りを公開した。開始早々にCKを得た広島は、MF東俊希が蹴ったボールをDF荒木隼人がヘッド