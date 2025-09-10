イ・ミンジョンがイ・ビョンホンと別れた後に再会したエピソードを公開した。9日午後、ユーチューブチャンネル「イ・ミンジョンMJ」で、「イ・ミンジョン人生説明会」という動画が配信された。イ・ミンジョンは「『花より男子』がブレイクする直前に（1年ほど）イ・ビョンホンさんと付き合った。この話は放送でたくさんしたが、1年付き合った後、兄さん（イ・ビョンホン）が1年以上外国に行かなければならない状況だった。兄さんの