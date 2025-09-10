田中健二朗インタビュー（後編）田中健二朗がプロ生活においてターニングポイントと語る木塚敦志コーチとのマンツーマンでのトレーニングが行なわれたのは、プロ７年目の2014年だった。春先にファームで完膚なきまでに打ち込まれ、もうこの世界では通用しないと観念しそうになった時のことだ。田中が当時を振り返る。ベイスターズでは主に中継ぎとして活躍した田中健二朗photo by Koike Yoshihiro【すべてを変えた木塚コーチの