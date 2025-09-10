田中健二朗インタビュー（中編）2023年オフ、横浜DeNAベイスターズを自由契約になった田中健二朗は、現役続行を目指して12球団合同トライアウトに参加をしたものの、NPBの球団からの連絡はなかった。心の奥に不安を抱えていたそんな時に声をかけてくれたのが、翌年からウエスタン・リーグに新規参入する「くふうハヤテベンチャーズ静岡」だった。一軍で戦うことはできないが、田中は学生時代に慣れ親しんだ静岡でプレーすること