福澤達哉インタビュー後編前編はこちら＞＞中編はこちら＞＞「すべての大会で表彰台を目指す」という目標を掲げるバレーボール男子日本代表は、９月12日から世界選手権（世界バレー）に臨む。元日本代表の福澤達哉さんが注目している日本代表のプレーや、世界バレーの楽しみ方を聞いた。プレーでもメンタル面でも日本チームの柱として必要な石川祐希 photo by Noto Sunao（a presto）【最適な選択ができれば勝機あり】――